Конвоиры передали телефон главарю ОПГ Шишкану в прямой кишке его подручного

СК предъявил обвинение конвоирам, передавшим телефон главарю ОПГ Шишкану

Следователи предъявили обвинение двум конвоирам, работавшим на главаря ОПГ Олега Медведева, известного в криминальном мире как Шишкан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России

Начальнику конвоя Алексею Абакумову и полицейскому Ивану Александрову вменяется превышение полномочий. Они заключены под стражу.

По данным следствия, при конвоировании Медведева в здании суда они передали ему мобильные телефоны и сим-карты, замаскированные в пачках сигарет. Подручные главаря тайно перевозили устройства в прямой кишке, затем отдавали и он по ним вел телефонные разговоры в перерывах судебного заседания, давал указания о давлении на неугодных свидетелей по уголовному делу. Во время очередной перевозки телефон был обнаружен у члена ОПГ Лоретиса Виткаускаса.

В настоящее время Медведева судят в здании Московского городского суда. Он и 18 фигурантов обвиняются по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 210 («Создание преступного сообщества») УК РФ. Дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд в выездном режиме за закрытыми дверями, чтобы оградить присяжных от давления со стороны подсудимых.

По данным следствия, Медведев и его сообщники в 2012 году расправились с раменским депутатом Татьяной Сидоровой и тремя членами ее семьи, чтобы захватить обширные земельные участки ее предприятия — племзавода «Раменское». Их тела нашли лишь летом 2019 года.