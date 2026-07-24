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10:48, 24 июля 2026 (обновлено: 11:45, 24 июля 2026)Россия

Пять украинских БПЛА уничтожили на подлете к Москве

Мэр Собянин: Пять украинских БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ivkovmark / Shutterstock / Fotodom

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что на местах падения обломков дронов начали работу экстренные службы. Других сведений столичный градоначальник в посте не привел.

Позже Собянин рассказал, что удалось сбить еще шесть дронов на подлете к Москве. Всего за утро 24 июля над Московским регионом ликвидировали 11 БПЛА.

До этого в Минобороны рассказали, что в ночь на 24 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 571 украинский беспилотник. Налетам подверглись Ленинградская область, Крым, Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области.

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