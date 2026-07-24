В МИД раскрыли отношение России к возобновлению ударов США по Ирану

Руденко: Россия заинтересована в продолжении диалога между США и Ираном

Москва заинтересована в продолжении диалога между США и Ираном, поскольку это соответствует интересам всех ближневосточных стран. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью иранскому агентству Tasnim.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы дипломатические усилия были возобновлены в интересах всех государств региона, которые страдают от последствий этой агрессии», — сказал дипломат.

Руденко отметил, что Россия рассматривает последние американские удары по территории Исламской Республики как одностороннее нарушение заключенного между США и Ираном меморандума.

Замглавы МИД добавил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Тегеран находится на стадии проработки.

Ранее Лавров заявил, что Москва поддерживает переговорный процесс между США и Ираном и готова содействовать в выработке долгосрочного соглашения между странами. Он подчеркнул, что Россия готова также содействовать достижению более широких договоренностей с участием их соседей, если это будет востребовано.