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12:32, 24 июня 2026Мир

Лавров предложил США и Ирану помощь России

Лавров: РФ готова содействовать в выработке долгосрочного соглашения между США и Ираном
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Москва поддерживает переговорный процесс между США и Ираном и готова содействовать в выработке долгосрочного соглашения между странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия поддерживает достижение договоренности о прекращении боевых действий между США и Ираном, поддерживаем завязавшиеся переговоры. Мы готовы оказывать содействие в выработке комплексного долгосрочного соглашения между этими двумя странами», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Россия готова также содействовать достижению более широких договоренностей с участием их соседей, если это будет востребовано.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поблагодарил Владимира Путина. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава Белого дома выразил признательность за вовлеченность России в ситуацию вокруг Ирана и за предложения при поиске конструктивных развязок.

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