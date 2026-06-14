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20:03, 14 июня 2026Мир

Трамп поблагодарил Путина

Ушаков: Трамп поблагодарил Путина за вовлеченность России в ситуацию вокруг Ирана
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поблагодарил российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Трамп выразил признательность за вовлеченность России [в ситуацию вокруг Ирана] и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок», — рассказал Ушаков.

Во время беседы Трамп признал, что путь к договоренностям с Ираном был тернистым, но благодаря усилиям американских переговорщиков и пакистанских и катарских посредников удалось выйти на приемлемый результат. По словам президента США, договоренность с Ираном близка, итоги переговоров могут быть обнародованы уже 14 июня.

Путин, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что конфликт удается купировать. Оба президента также отметили готовность продолжать работу по стабилизации ситуации вокруг Ирана.

О том, что Путин поговорил по телефону с Трампом, сообщалось ранее 14 июня. В ходе беседы российский лидер, среди прочего, поздравил американского коллегу с 80-летием.

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