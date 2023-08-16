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12:21, 16 августа 2023Россия

Более 100 мигрантов принудительно доставили в военкоматы Санкт-Петербурга

Полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда доставила в военкоматы более 100 мигрантов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда принудительно доставила в городские военкоматы более 100 мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что у всех доставленных в комиссариаты уже были российские паспорта, однако мужчины не состояли на воинском учете.

«Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — сообщили агентству в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, во время рейда были выявлены иностранцы, нарушившие миграционное законодательство, — из 400 выявленных мигрантов таких оказалось 55.

Ранее сообщалось, что половина трудовых мигрантов может уехать из России из-за ослабления рубля и снижения доходов.

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    Марк Леонов
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