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15:52, 21 декабря 2023Россия

Мигрантам раздали повестки в военкомат на елочных базарах российского города

В Челябинске мигрантам раздали повестки на елочных базарах и стройках

Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

В Челябинске мигрантам раздали повестки в военкомат на елочном базаре. Об этом сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как сообщило ведомство, сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с представителями военкомата и при поддержке Росгвардии провели рейды на стройках, а также в местах торговли елками и пиротехники. Повестки вручались мигрантам, вступившим в российское гражданство и подлежащих в связи с этим постановке на воинский учет.

Кроме того, двух иностранцев, находящихся в России незаконно, решили принудительно выдворить из страны. Еще двум мигрантам сократили срок пребывания. Для выезда за границу им дали три дня, по истечении которых мужчин депортируют.

Ранее в Санкт-Петербурге торжественную церемонию вступления в гражданство для 11 выходцев из стран ближнего зарубежья совместили с вручением повесток. Мероприятие прошло в здании УМВД России по Калининскому району города. Присягнувшие на верность России граждане поклялись соблюдать Конституцию и другие законы страны, им выдали повестки о постановке на воинский учет.

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В августе член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что мигрантов нужно лишать приобретенного гражданства за отказ становиться на воинский учет и проходить службу в рядах Российской армии. Он напомнил, что в России уже действует закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и за действия, угрожающие национальной безопасности.

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      Константин Лысяков
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