Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 11 декабря 2023Россия

Получившим российское гражданство мигрантам раздали повестки на оптовой базе

В Рязани получившим гражданство РФ мигрантам раздали повестки на оптовой базе

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Рязани мигрантам, получившим российское гражданство, раздали повестки на территории оптовой базы №5. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».

По данным издания, повестки были вручены тем гражданам, которые не встали на воинский учет.

Представители регионального военкомата провели проверку на оптовой базе совместно с военным следственным отделом Следственного комитета России по Рязанскому гарнизону и военной полицией.

Как утверждает «Рязинформбюро», повестки выдали семи человекам.

1 декабря сообщалось, что в Кургане суд рассмотрит дело 22-летнего молодого человека, обвиняемого в уклонении от службы в армии. Следователи установили, что с 2021 по 2022 год россиянин не приходил в военкомат, хотя получал повестки. Его не раз предупреждали о последствиях уклонения от воинского призыва.

До этого стало известно, что Октябрьский районный суд Мурманска приговорил к шести годам лишения свободы врача, который за взятки помогал призывникам уклоняться от службы в армии.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Слова Залужного на Западе сочли готовностью к переговорам с Россией. Что главком ВСУ сказал о ситуации на фронте?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Россиянам напомнили о важных действиях перед сдачей квартиры в аренду

      Стала известна продолжительность разговора Зеленского и Орбана

      В России оценили подорожание елочных игрушек

      В складских помещениях в Николаевской области произошли пожары

      На Украине заявили о насильной отправке граждан на фронт

      В СПЧ заявили о признании ООН применения Украиной пыток против пленных россиян

      В российском городе второклассник упал на улице в яму с кипятком

      45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости