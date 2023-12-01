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20:22, 1 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин решил уклониться от службы в армии и попал под суд

В Кургане будут судить 22-летнего юношу, уклонявшегося от службы в армии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Кургане суд рассмотрит дело 22-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от службы в армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2021 по 2022 год юноша не приходил в военкомат, хотя получал повестки. Он был предупрежден о последствиях уклонения от воинского призыва.

Теперь в отношении молодого человека возбуждено дело по части 1 статьи 328 («Уклонение от прохождения военной служб») УК РФ.

Ранее Октябрьский районный суд Мурманска приговорил к шести годам лишения свободы врача, который за взятки помогал призывникам уклоняться от службы в армии.

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      Екатерина Кашурникова
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