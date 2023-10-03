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19:41, 3 октября 2023Силовые структуры

Российского врача посадили на шесть лет за 15 взяток от уклонистов

В Мурманске врач получил 6 лет колонии за взятки от уклонистов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Мурманска приговорил к шести годам лишения свободы врача, который за взятки помогал призывникам уклоняться от службы в армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный был руководителем врачебно-военной комиссии, уточняет «Интерфакс». Он был признан виновным в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями.

Суд запретил ему занимать должности на госслужбе сроком на четыре года после отбытия наказания. Также он оштрафован на шесть миллионов рублей. У него конфискованы в пользу государства 2,8 миллиона рублей, полученных им коррупционным путем.

Суд установил, что врач получил 15 взяток и совершил 10 эпизодов злоупотребления служебными полномочиями в период с 2016 по 2021 год. Деньги ему платили молодые люди призывного возраста и их родители за незаконные действия, которые освобождали уклонистов от прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах России.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда. В пресс-службе также отметили, что он заключил досудебное соглашение с прокурором, его дело рассматривалось в особом порядке.

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    Любовь Ширижик
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