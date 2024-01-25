Российские полицейские пришли на рынок и вручили мигрантам повестки

В Челябинской области полицейские пришли на рынок и вручили мигрантам повестки

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов пришли на рынок в Сосновском районе и вручили мигрантам повестки. Об этом сообщили в управлении МВД по российскому региону, пишет URA.ru.

«Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с представителем военного комиссариата при силовой поддержке управления Росгвардии провели рейд в кондитерском цеху и на рынке в поселке Красное Поле», — сообщили в МВД России.

Правоохранители зафиксировали шесть административных нарушений среди мигрантов. Помимо этого, одного из иностранцев за нарушения принудительно вышлют из страны по решению суда.

Ранее в Санкт-Петербурге 15 мигрантам, вступившим в российское гражданство, вручили повестки в военкомат. Церемония принятия присяги прошла в торжественной обстановке.