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16:39, 18 января 2024Россия

В Петербурге мигрантам торжественно вручили повестки в военкомат

В Санкт-Петербурге ставшим гражданами России мигрантам вручили повестки

Кадр: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге 15 мигрантам, вступившим в российское гражданство, вручили повестки в военкомат. Об этом сообщило МВД по городу и Ленинградской области на своем сайте.

Церемония принятия присяги прошла в торжественной обстановке. Приезжие из стран ближнего зарубежья поклялись соблюдать Конституцию и российское законодательство, уважать культуру и традиции страны, а также защищать свободу и независимость государства, рассказало ведомство.

В МВД добавили, что в конце мероприятия представители военкоматов региона при участии сотрудников Следственного комитета Петербурга вручили мужчинам, ставшим гражданами России, повестки о постановке на воинский учет.

Ранее, 21 декабря, в МВД Челябинска сообщили, что мигрантам, вступившим в российское гражданство, раздали повестки в военкомат прямо в местах торговли елками и пиротехникой.

Иностранцам, которые проигнорируют повестки, будет грозить депортация из страны. 26 октября вступил в силу обновленный федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» с расширенным перечнем преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства. Список увеличился с 16 до 64 статей Уголовного кодекса. В том числе в него внесли статью 328 об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. К лишению мигрантов, избегающих службы в армии, российского гражданства, уже прибегли в нескольких регионах.

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      Константин Лысяков
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