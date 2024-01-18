В Петербурге мигрантам торжественно вручили повестки в военкомат

В Санкт-Петербурге ставшим гражданами России мигрантам вручили повестки

В Санкт-Петербурге 15 мигрантам, вступившим в российское гражданство, вручили повестки в военкомат. Об этом сообщило МВД по городу и Ленинградской области на своем сайте.

Церемония принятия присяги прошла в торжественной обстановке. Приезжие из стран ближнего зарубежья поклялись соблюдать Конституцию и российское законодательство, уважать культуру и традиции страны, а также защищать свободу и независимость государства, рассказало ведомство.

В МВД добавили, что в конце мероприятия представители военкоматов региона при участии сотрудников Следственного комитета Петербурга вручили мужчинам, ставшим гражданами России, повестки о постановке на воинский учет.

Ранее, 21 декабря, в МВД Челябинска сообщили, что мигрантам, вступившим в российское гражданство, раздали повестки в военкомат прямо в местах торговли елками и пиротехникой.

Иностранцам, которые проигнорируют повестки, будет грозить депортация из страны. 26 октября вступил в силу обновленный федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» с расширенным перечнем преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства. Список увеличился с 16 до 64 статей Уголовного кодекса. В том числе в него внесли статью 328 об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. К лишению мигрантов, избегающих службы в армии, российского гражданства, уже прибегли в нескольких регионах.