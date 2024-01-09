Россиянина лишили гражданства за неявку в военкомат

Мигранта из Челябинской области лишили гражданства России за неявку в военкомат

28-летнего мигранта из Челябинской области лишили приобретенного российского гражданства за неявку в военкомат. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Как объяснили в ведомстве, уроженец одной из стран ближнего зарубежья подал заявление на получение российского гражданства в феврале 2021 года. В результате его запрос удовлетворили, и мужчина принес присягу, обязуясь выполнять свой гражданский долг, однако в течение установленных законом двух недель не явился в военкомат для постановки на учет.

Кроме того, в октябре 2023 года челябинский суд установил, что мигрант предоставил ложные сведения при подаче документов на гражданство. «В случае несвоевременного выезда, а также неурегулирования правового положения на территории Российской Федерации мигрант будет депортирован из страны», — подчеркнули в МВД.

Ранее по аналогичной причине гражданства лишили двух других мигрантов из Челябинской области, а также уроженца Таджикистана из Подмосковья, который проигнорировал повестку о необходимости явиться в военный комиссариат для отправки к месту несения службы.

26 октября в России вступил в силу обновленный федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» с расширенным перечнем преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства. Список увеличился с 16 до 64 статей Уголовного кодекса. В том числе в него внесли статью 328 об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.