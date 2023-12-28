Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 28 декабря 2023Россия

Жителя Подмосковья лишили российского гражданства за уклонение от армии

Уроженца Таджикистана в Подмосковье лишили гражданства за уклонение от армии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Уроженца Таджикистана, живущего в Подмосковье, лишили гражданства за уклонение от армии. Об этом сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как сообщило ведомство, мужчина получил российское гражданство в 2019 году. В декабре 2022 года он прошел медицинскую комиссию при военкомате, которая признала его годным. Однако позже он проигнорировал повестку о необходимости явиться в военный комиссариат для отправки к месту несения службы.

В результате в марте 2023 года суд в Москве признал его виновным по уголовной статье об уклонении от призыва, что является основанием для прекращения гражданства.

Ранее в Санкт-Петербурге торжественную церемонию вступления в гражданство для мигрантов из стран ближнего зарубежья совместили с вручением повесток. Присягнувшие на верность России граждане поклялись соблюдать Конституцию и другие законы страны, после чего им выдали повестки о постановке на воинский учет.

26 октября в России вступил в силу обновленный федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» с обновленным перечнем преступлений, за которые иностранцем можно лишать приобретенного гражданства России. Список расширился с 16 до 64 статей Уголовного кодекса. В том числе, в него внесли статью 328, предусматривающую наказание за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев объяснил, возможны ли переговоры с Киевом. И назвал «важнейшую и неизбежную» цель СВО

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      Необычная фигура Деда Мороза испугала жителей российского города

      От Илона Маска потребовали отозвать Tesla с дефектами

      В Москве пешеход оказался в больнице из-за отлетевшего в ДТП фургона

      Кулеба обвинил Европу в неумении воевать

      Киркоров обратился за помощью к юристам

      В Совфеде объяснили «любовь» Польши к Украине корыстью

      Рублю предрекли резкое укрепление

      Вооруженные силы Испании обучили тысячи украинских военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости