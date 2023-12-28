Жителя Подмосковья лишили российского гражданства за уклонение от армии

Уроженца Таджикистана в Подмосковье лишили гражданства за уклонение от армии

Уроженца Таджикистана, живущего в Подмосковье, лишили гражданства за уклонение от армии. Об этом сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как сообщило ведомство, мужчина получил российское гражданство в 2019 году. В декабре 2022 года он прошел медицинскую комиссию при военкомате, которая признала его годным. Однако позже он проигнорировал повестку о необходимости явиться в военный комиссариат для отправки к месту несения службы.

В результате в марте 2023 года суд в Москве признал его виновным по уголовной статье об уклонении от призыва, что является основанием для прекращения гражданства.

Ранее в Санкт-Петербурге торжественную церемонию вступления в гражданство для мигрантов из стран ближнего зарубежья совместили с вручением повесток. Присягнувшие на верность России граждане поклялись соблюдать Конституцию и другие законы страны, после чего им выдали повестки о постановке на воинский учет.

26 октября в России вступил в силу обновленный федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» с обновленным перечнем преступлений, за которые иностранцем можно лишать приобретенного гражданства России. Список расширился с 16 до 64 статей Уголовного кодекса. В том числе, в него внесли статью 328, предусматривающую наказание за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.