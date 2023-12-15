Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 15 декабря 2023Россия

Двух россиян лишили гражданства за невыполнение обязанностей

В Челябинске двух не вставших на воинский учет россиян лишили гражданства

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Двух жителей Челябинской области лишили приобретенного гражданства России из-за невыполнения конституционных обязанностей — прохождения воинской службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Отмечается, что бывшие жители ближнего зарубежья не только не выполнили положения Федерального закона «О воинской обязанности», но и предоставили ложные данные, чтобы не проходить службу по призыву.

«Исходя из этого, Центральный суд Челябинска принял решение о прекращение в их отношении российского гражданства, а затем, рассмотрев апелляционную жалобу, его оставил без изменений Челябинский областной суд», — сообщили в МВД.

Когда и куда депортируют бывших россиян, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции раздали повестки 35 задержанным цыганам.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Крымские школьники пожаловались Путину на облезлый спортзал. Через три часа директора спорткомплекса допросили

      В Италии заявили о проигрыше Зеленского

      ВСУ обстреляли автомобиль скорой помощи с российскими врачами

      Врач назвала россиянкам способы сберечь кожу зимой с помощью одежды

      Лобода объяснила решение петь на русском языке

      Бывшая вегетарианка стала есть брусок масла в день и рассказала о последствиях

      Россиянину дали срок за насилие над малолетними девочками

      Бой Махачева признали лучшим в 2023 году

      Американская база в Ираке подверглась атаке беспилотника

      Россиян предупредили о новой схеме обмана в интернете от лица ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости