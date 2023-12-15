Двух россиян лишили гражданства за невыполнение обязанностей

В Челябинске двух не вставших на воинский учет россиян лишили гражданства

Двух жителей Челябинской области лишили приобретенного гражданства России из-за невыполнения конституционных обязанностей — прохождения воинской службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Отмечается, что бывшие жители ближнего зарубежья не только не выполнили положения Федерального закона «О воинской обязанности», но и предоставили ложные данные, чтобы не проходить службу по призыву.

«Исходя из этого, Центральный суд Челябинска принял решение о прекращение в их отношении российского гражданства, а затем, рассмотрев апелляционную жалобу, его оставил без изменений Челябинский областной суд», — сообщили в МВД.

Когда и куда депортируют бывших россиян, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции раздали повестки 35 задержанным цыганам.