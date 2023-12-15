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16:08, 15 декабря 2023Россия

В Госдуме словами о чемоданах отреагировали на лишение гражданства двух россиян

Депутат ГД Хинштейн поддержал лишение гражданства двух россиян в Челябинске
Начало событий в новости Двух россиян лишили гражданства за невыполнение обязанностей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал лишение гражданства двух россиян в Челябинске и высказал надежду, что они уже собирают чемоданы. Такими словами он отреагировал на сообщения СМИ в своем Telegram-канале.

Как стало известно ранее, двух жителей Челябинской области лишили приобретенного гражданства России из-за невыполнения конституционных обязанностей — прохождения воинской службы.

По словам Хинштейна, некоторые лица с приобретенным гражданством хотят жить в России, однако исполнять свои обязанности перед государством не спешат.

Надеюсь, чемоданы теперь уже не граждан России собраны

Александр Хинштейндепутат Госдумы

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции раздали повестки 35 задержанным цыганам.

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      Марк Леонов
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