В Госдуме словами о чемоданах отреагировали на лишение гражданства двух россиян

Депутат ГД Хинштейн поддержал лишение гражданства двух россиян в Челябинске

Двух россиян лишили гражданства за невыполнение обязанностей

Начало событий в новости Двух россиян лишили гражданства за невыполнение обязанностей

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал лишение гражданства двух россиян в Челябинске и высказал надежду, что они уже собирают чемоданы. Такими словами он отреагировал на сообщения СМИ в своем Telegram-канале.

Как стало известно ранее, двух жителей Челябинской области лишили приобретенного гражданства России из-за невыполнения конституционных обязанностей — прохождения воинской службы.

По словам Хинштейна, некоторые лица с приобретенным гражданством хотят жить в России, однако исполнять свои обязанности перед государством не спешат.

Надеюсь, чемоданы теперь уже не граждан России собраны Александр Хинштейн депутат Госдумы

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции раздали повестки 35 задержанным цыганам.