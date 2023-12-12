В Петербурге повестки раздали цыганам

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции раздали повестки 35 задержанным цыганам

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции раздали повестки 35 задержанным цыганам. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу на Неве и 47 региону, передает 78.ru.

В первую очередь правоохранители во время рейда посетили деревню Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти, а также проверили жильцов апарт-отеля на Пулковском шоссе. В общей сложности в полицию доставили свыше 50 цыган. Всем им провели дактилоскопирование.

Более 20 человек привлекли к административной ответственности за нарушение порядка регистрации по месту проживания. Кроме того, 35 задержанным выдали повестки для постановки на воинской учет. Теперь некоторым из них придется служить.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге силовики в масках и с автоматами увезли мигрантов с фуд-корта в торговом центре «Гринвич».