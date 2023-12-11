Силовики в масках и с автоматами увезли мигрантов с фуд-корта в ТЦ на Урале

В Екатеринбурге силовики увезли мигрантов из ТЦ для постановки на воинский учет

В Екатеринбурге силовики в масках и с автоматами увезли мигрантов с фуд-корта в торговом центре (ТЦ) «Гринвич». Об этом сообщает уральский портал E1.ru.

По сведениям издания, гости развлекательного учреждения в понедельник, 11 декабря, делились видеороликами, на которых из здания выводят вереницу иностранных граждан. Как утверждает Telegram-канал Ural Mash, их должны поставить на воинский учет.

В ходе сегодняшнего рейда с фуд-корта увезли около 16 человек.

Документы проверяли у трудовых мигрантов и у тех, кто уже имеет российский паспорт. Предварительно, причина проверки — частые потасовки мигрантов.

До этого сообщалось, что в Рязани иностранцам, получившим российское гражданство, раздали повестки на территории оптовой базы №5. Представители регионального военкомата провели проверку на оптовой базе совместно с военным следственным отделом Следственного комитета России по Рязанскому гарнизону и военной полицией.