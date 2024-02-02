Володин предложил отозвать проект о призывном возрасте одной категории мужчин

Володин: проект о возрасте получивших гражданство призывников нужно отозвать

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отозвать законопроект о повышении до 50 лет призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством. Слова председателя нижней палаты парламента приводит РИА Новости.

По словам Володина, на данный момент вопрос об изменении возраста призыва для данной категории россиян не проработан. «Прежде чем выносить в публичную плоскость такие темы, это необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — сказал он.

Законопроект о повышении призывного возраста мужчин, получивших гражданство России, до 50 лет внесли в Госдуму 1 февраля. В пояснительной записке авторы инициативы объяснили, что сейчас многие «мигранты намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом получают гражданство».

С 1 января 2024 года в России вступил в силу закон, согласно которому на срочную службу будут призываться мужчины в возрасте с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет. Нижняя планка призывного возраста осталась на прежнем уровне. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял это тем, что «очень много ребят» хотят пойти служить именно с 18 лет.