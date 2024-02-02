Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 2 февраля 2024Россия

Володин предложил отозвать проект о призывном возрасте одной категории мужчин

Володин: проект о возрасте получивших гражданство призывников нужно отозвать

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отозвать законопроект о повышении до 50 лет призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством. Слова председателя нижней палаты парламента приводит РИА Новости.

По словам Володина, на данный момент вопрос об изменении возраста призыва для данной категории россиян не проработан. «Прежде чем выносить в публичную плоскость такие темы, это необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — сказал он.

Законопроект о повышении призывного возраста мужчин, получивших гражданство России, до 50 лет внесли в Госдуму 1 февраля. В пояснительной записке авторы инициативы объяснили, что сейчас многие «мигранты намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом получают гражданство».

Материалы по теме:
Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?
Минобороны назвало сроки осеннего призыва.Что нужно знать призывникам?
29 сентября 2023
С какими болезнями не берут на контракт во время мобилизации? Список заболеваний за 2023 год
С какими болезнями не берут на контракт во время мобилизации?Список заболеваний за 2023 год
28 сентября 2023
Что такое приписное свидетельство? Как получить приписное свидетельство и что делать при его потере
Что такое приписное свидетельство?Как получить приписное свидетельство и что делать при его потере
24 сентября 2023

С 1 января 2024 года в России вступил в силу закон, согласно которому на срочную службу будут призываться мужчины в возрасте с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет. Нижняя планка призывного возраста осталась на прежнем уровне. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял это тем, что «очень много ребят» хотят пойти служить именно с 18 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

      В России отреагировали отказ Армении от военного сотрудничества

      В Кремле заявили о давлении англосаксов на Турцию из-за сотрудничества в Россией

      Раскрыты подробности самого популярного музыкального фестиваля в России

      Стилист назвала россиянкам самые модные джинсы 2024 года

      Стали известны подробности пожара на территории российской ИК

      Песков пообещал своевременно сообщить дату визита Путина в Турцию

      В России школьницу избили в туалете из-за одного комментария в соцсети

      Израиль заявил о влиянии России в содействии освобождению заложников

      В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше