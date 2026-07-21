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17:05, 21 июля 2026Ценности

Брат Паулины Андреевой женился на девушке с внешностью как у сестры

Брат актрисы Паулины Андреевой Игорь Андреев женился на девушке с внешностью как у сестры
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_paulina_andreeva_

Брат российской актрисы Паулины Андреевой, ведущий мероприятий Игорь Андреев, женился на девушке с внешностью как у сестры. Видео в том числе появились на страницах Андреевой и визажистки невесты Веры Фурсовой в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранницей родственника звезды стала организатор мероприятий Маргарита (фамилия неизвестна). Она предстала перед камерами в белом платье со спущенными рукавами и кружевом и фате. Известно, что торжество прошло в особняке Ермолинского в Санкт-Петербурге.

В СМИ обратили внимание на сходство возлюбленной Андреева с его знаменитой сестрой. При этом сама артистка также пошутила на данную тему. Она исполнила на свадьбе песню со словами «Ах, Игорь, скажи, дорогой, что не так с тобой? Зачем ты идешь под венец со своей сестрой?», переделав композицию из фильма «Оттепель».

Ранее в июле теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, сыграла свадьбу с фигуристкой Натальей Забияко (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Греции.

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