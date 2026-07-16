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16:43, 16 июля 2026Ценности

Теннисистка Дарья Касаткина сыграла роскошную свадьбу с фигуристкой в Греции

Теннисистка Дарья Касаткина сыграла роскошную свадьбу с фигуристкой Забияко в Греции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, сыграла свадьбу с фигуристкой Натальей Забияко (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Греции. Подробности публикует Sport Baza.

Торжество проходило в ресторане Yali с видом на храм Посейдона. На него были приглашены знаменитые спортсмены, среди которых Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Антипова, Арина Родионова и Камилла Рахимова, а также украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева. Кроме того, свадьбу посетил балетмейстер Дмитрий Антипов.

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Всего на церемонии заметили 30 гостей, которые жили в роскошном пятизвездочном отеле Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort неподалеку от ресторана. Отмечается, что ночь в номере стоит 1000 евро (89 тысяч рублей). В то же время аренда ресторана на день обошлась в 8000 евро (716 тысяч рублей), а еда и напитки — в 17 500 евро (1,5 миллиона рублей).

По подсчетам журналистов, свадьба обошлась Касаткиной и Забияко как минимум в 50 тысяч евро (4,4 миллиона рублей).

29 марта 2025 года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.

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