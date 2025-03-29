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02:38, 29 марта 2025Спорт

Теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство. Теперь она будет представлять Австралию

Теннисистка Касаткина сообщила о смене спортивного гражданства на австралийское
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Reuters

Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам спортсменки, правительство Австралии одобрило ее заявление на постоянное место жительства. Она добавила, что любит бывать в Мельбурне и хочет как можно скорее обустроить свой новый дом.

Австралия — место, которое я люблю и где по-настоящему чувствую себя как дома (...) Я всегда буду гордиться своими корнями, но с нетерпением жду начала выступлений под флагом Австралии

Дарья КасаткинаТеннисистка

Касаткина показала лучший результат на Australian Open в карьере

В январе теннисистка вылетела с Australian Open-2025. В четвертом круге спортсменка встречалась с американкой Эммой Наварро. Игра продлилась три сета и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:5 в пользу представительницы США.

Касаткина, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в нынешнем сезоне показала лучший результат на Australian Open в карьере.

Издание «Чемпионат» раскрыло размер призовых российских теннисистов за участие в турнире. Так, отмечалось, что Касаткина получила 264 600 долларов.

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Несколько российских спортсменов сменили спортивное гражданство

В январе 2024 года теннисист Александр Шевченко принял решение сменить спортивное гражданство. Он заявил, что очень гордится возможностью выступать за сборную Казахстана.

Такое же решение принял российский борец вольного стиля Азамат Тускаев. Теперь он выступает за сборную Сербии. Борец вольного стиля Разамбек Жамалов, в свою очередь, с прошлого года выступает за сборную Узбекистана.

В марте стало известно, что российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина планирует сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Однако продюсер Яна Рудковская отреагировала на эту информацию фразой: «Ваши сплетни надоели».

В мае 2023 года гражданство также сменили фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Танцевальная пара представляет сборную Грузии. В июне 2024 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила фигуристке Аннабель Морозов сменить спортивное гражданство. Теперь она выступает за США.

Кроме того, ФФККР разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев. Они перейдут в сборные Казахстана и Узбекистана соответственно.

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