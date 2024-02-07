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16:33, 7 февраля 2024Спорт

Чемпион Европы из России сменил спортивное гражданство

Чемпион Европы по борьбе Тускаев сменил спортивное гражданство на сербское

Фото: Azamat Tuskaev / Unsplash

Российский борец вольного стиля Азамат Тускаев сменил спортивное гражданство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Тускаев сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Сербии», — говорится в заявлении.

30-летний Тускаев — чемпион Европы 2020 года. Также на его счету серебро Кубка мира 2016 года и призовые места на чемпионатах России.

Ранее спортивное гражданство сменил еще один российский борец вольного стиля, Разамбек Жамалов. 25-летний спортсмен будет представлять Узбекистан.

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      Дарья Коршунова
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