Чемпион Европы из России сменил спортивное гражданство

Чемпион Европы по борьбе Тускаев сменил спортивное гражданство на сербское

Российский борец вольного стиля Азамат Тускаев сменил спортивное гражданство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Тускаев сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Сербии», — говорится в заявлении.

30-летний Тускаев — чемпион Европы 2020 года. Также на его счету серебро Кубка мира 2016 года и призовые места на чемпионатах России.

Ранее спортивное гражданство сменил еще один российский борец вольного стиля, Разамбек Жамалов. 25-летний спортсмен будет представлять Узбекистан.