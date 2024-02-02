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11:00, 2 февраля 2024Спорт

Российский борец-чемпион сменил спортивное гражданство

Борец вольного стиля Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана
Разамбек Жамалов (справа)

Разамбек Жамалов (справа). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов принял решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Он рассказал, что ФСБР пошла навстречу спортсмену, который в последние годы не мог бороться за лидерство из-за серьезных травм. «Может ли Жамалов выступить на Олимпиаде 2024 года? Это технический вопрос», — добавил он.

25-летний Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион России 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 килограммов.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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