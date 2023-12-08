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17:27, 8 декабря 2023Спорт

МОК допустил россиян до Олимпийских игр-2024 в нейтральном статусе

МОК допустил россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024. Об этом сообщается в релизе организации на сайте.

Атлеты смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Отмечается, что на данный момент квалификацию прошли только восемь российских и трое белорусских спортсменов. В командных видах спорта страны представлены не будут.

До турнира также не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине. Кроме того, не смогут выступить спортсмены, имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

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      Дарья Коршунова
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