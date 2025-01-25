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08:22, 25 января 2025Спорт

Стали известны призовые российских теннисистов за участие в Australian Open

Российские теннисисты получили сотни тысяч долларов призовых на Australian Open
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российские теннисисты завершили свое выступление на Australian Open-2025. Издание «Чемпионат» раскрыло размер призовых за участие в турнире.

Теннисистка Анастасия Павлюченкова получила 418 950 долларов, Мирра Андреева, проигравшая в паре Тэйлор Таунсенд и чешке Катержине Синяковой в полуфинале, — 343 350 долларов.

Вероника Кудерметова выиграла 282 870 долларов, Дарья Касаткина — 264 600 долларов, а Диана Шнайдер, игравшая в паре с Андреевой — 261 450 долларов.

Теннисист Карен Хачанов получил в качестве призовых 182 700 долларов, Анна Блинкова — 144 270 долларов, Людмила Самсонова — 144 270 долларов.

Даниил Медведев, вылетевший во втором круге выиграл 126 000 долларов, а Андрей Рублёв, покинувший турнир после первого, — 83 160 долларов.

Турнир проходит с 12 по 26 января. В финале сыграют белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Мэдисон Киз. В финал среди мужчин вышли итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев. Призовой фонд составляет 59,7 миллиона долларов.

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