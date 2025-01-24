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09:12, 24 января 2025Спорт

Россиянки Шнайдер и Андреева проиграли в полуфинале Australian Open в парном разряде

Шнайдер и Андреева проиграли Синяковой и Таунсенд в полуфинале Australian Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Диана Шнайдер

Диана Шнайдер. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешке Катержине Синяковой в полуфинале Australian Open-2025 в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 24 января, и продлилась три сета. Россиянки выиграли первую партию со счетом 7:6, а затем уступили два сета — 4:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 2 часа и 14 минут.

В финале Синякова и Таунсенд сыграют с победительницами матча между парами Се Шувэй / Елена Остапенко и Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф. На момент публикации новости в их матче идет третья партия.

Андреева и Шнайдер принесли сборной России единственную медаль Олимпиады-2024 в Париже. Теннисистки стали вице-чемпионками парного турнира.

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