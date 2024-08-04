Россиянки Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпийских игр в парном разряде

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро Олимпийских игр в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале российские теннисистки сыграли против итальянок Жасмин Паолини и Сары Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер принесли России первую медаль на Играх-2024. Спортсменки впервые выступали на Олимпиаде.

Всего в Париже выступало семь российских теннисистов. Они были допущены до турнира в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, без флага и гимна.