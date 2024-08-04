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20:25, 4 августа 2024Спорт

Россиянки Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпийских игр

Россиянки Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпийских игр в парном разряде

Фото: Manu Fernandez / AP

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро Олимпийских игр в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале российские теннисистки сыграли против итальянок Жасмин Паолини и Сары Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер принесли России первую медаль на Играх-2024. Спортсменки впервые выступали на Олимпиаде.

Всего в Париже выступало семь российских теннисистов. Они были допущены до турнира в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, без флага и гимна.

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