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16:39, 27 января 2024Спорт

Российский теннисист сменил спортивное гражданство

Российский теннисист Шевченко сменил спортивное гражданство на казахское

Фото: Unsplash

Российский теннисист Александр Шевченко принял решение сменить спортивное гражданство. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летний спортсмен заявил, что очень гордится возможностью выступать за сборную Казахстана. «Не могу дождаться, когда выйду на корт, стараясь подарить незабываемые моменты себе и стране», — подчеркнул он.

О желании Шевченко сменить спортивное гражданство в октябре 2023 года сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Тогда отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Шевченко располагается на 48-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он не побеждал на турнирах под эгидой организации. В декабре Шевченко женился на российской теннисистке Анастасии Потаповой.

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      Анастасия Борисова
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