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22:40, 1 декабря 2023Спорт

Российские теннисисты Потапова и Шевченко сыграли свадьбу

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко сыграли свадьбу

Фото: Susan Mullane / Reuters

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Об этом россиянка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Потапова опубликовала видео с торжества. «Мистер и миссис Шевченко», — подписала ролик спортсменка.

22-летняя Потапова занимает 28 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации и заработала больше миллиона долларов призовых.

22-летний Шевченко находится на 48-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он не побеждал на турнирах под эгидой организации и заработал 913 тысяч долларов призовых.

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      Алексей Гусев
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