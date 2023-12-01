Российские теннисисты Потапова и Шевченко сыграли свадьбу

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко сыграли свадьбу

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Об этом россиянка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Потапова опубликовала видео с торжества. «Мистер и миссис Шевченко», — подписала ролик спортсменка.

22-летняя Потапова занимает 28 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации и заработала больше миллиона долларов призовых.

22-летний Шевченко находится на 48-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он не побеждал на турнирах под эгидой организации и заработал 913 тысяч долларов призовых.