Тарпищев заявил о желании российского теннисиста сменить спортивное гражданство

Тарпищев рассказал, что россиянин Шевченко хочет играть за сборную Казахстана

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о желании россиянина Александра Шевченко сменить спортивное гражданство. Его слова передает Sport24.

«У Александра есть желание играть за сборную Казахстана», — заявил Тарпищев, добавив, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

5 июня российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство на французское. Теннисистка рассказала, что приняла решение сменить флаг еще до пандемии коронавируса, так как живет во Франции более шести лет.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.