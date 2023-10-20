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18:22, 20 октября 2023Спорт

Тарпищев заявил о желании российского теннисиста сменить спортивное гражданство

Тарпищев рассказал, что россиянин Шевченко хочет играть за сборную Казахстана

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о желании россиянина Александра Шевченко сменить спортивное гражданство. Его слова передает Sport24.

«У Александра есть желание играть за сборную Казахстана», — заявил Тарпищев, добавив, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

5 июня российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство на французское. Теннисистка рассказала, что приняла решение сменить флаг еще до пандемии коронавируса, так как живет во Франции более шести лет.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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      Дарья Коршунова
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