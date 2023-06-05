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20:44, 5 июня 2023Спорт

Российская теннисистка сменила спортивное гражданство

Российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство на французское

Фото: Elyxandro CEGARRA / Globallookpress.com

Российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство на французское. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, 5 июня 22-летняя спортсменка получила официальное письмо. В нем подтверждается ее натурализация. Грачева соответствует критерию, согласно которому для получения гражданства нужно прожить в стране пять лет.

27 марта стало известно, что Грачева сдала необходимые для получения гражданства Франции языковые тесты. Спортсменка рассказала, что приняла решение еще до пандемии коронавируса, так как живет во Франции более шести лет.

Теннисистка занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 6 марта она впервые в карьере вышла в финал турнира WTA: в решающей встрече соревнований в Остине (США) россиянка уступила украинке Марте Костюк.

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    Анастасия Борисова
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