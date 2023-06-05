Российская теннисистка сменила спортивное гражданство

Российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство на французское

Российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство на французское. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, 5 июня 22-летняя спортсменка получила официальное письмо. В нем подтверждается ее натурализация. Грачева соответствует критерию, согласно которому для получения гражданства нужно прожить в стране пять лет.

27 марта стало известно, что Грачева сдала необходимые для получения гражданства Франции языковые тесты. Спортсменка рассказала, что приняла решение еще до пандемии коронавируса, так как живет во Франции более шести лет.

Теннисистка занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 6 марта она впервые в карьере вышла в финал турнира WTA: в решающей встрече соревнований в Остине (США) россиянка уступила украинке Марте Костюк.