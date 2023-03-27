Стало известно о намерении российской теннисистки сменить спортивное гражданство

L'Equipe: российская теннисистка Варвара Грачева намерена выступать за Францию

Российская теннисистка Варвара Грачева намерена сменить спортивное гражданство и выступать за Францию. Об этом стало известно L'Equipe

По информации источника, россиянка, которая с 2016 года тренируется в Каннах, подала документы на получение французского гражданства. Отмечается, что Грачева уже сдала языковые тесты, которые являются одним из необходимых условий для получения паспорта.

22-летняя Грачева занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 6 марта она впервые в карьере вышла в финал турнира WTA: в решающей встрече соревнований в Остине (США) россиянка уступила украинке Марте Костюк.

Весной 2022 года российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.