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09:25, 27 марта 2023Спорт

Стало известно о намерении российской теннисистки сменить спортивное гражданство

L'Equipe: российская теннисистка Варвара Грачева намерена выступать за Францию

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российская теннисистка Варвара Грачева намерена сменить спортивное гражданство и выступать за Францию. Об этом стало известно L'Equipe

По информации источника, россиянка, которая с 2016 года тренируется в Каннах, подала документы на получение французского гражданства. Отмечается, что Грачева уже сдала языковые тесты, которые являются одним из необходимых условий для получения паспорта.

22-летняя Грачева занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 6 марта она впервые в карьере вышла в финал турнира WTA: в решающей встрече соревнований в Остине (США) россиянка уступила украинке Марте Костюк.

Весной 2022 года российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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