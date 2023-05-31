Российская теннисистка объяснила решение сменить гражданство

Теннисистка Грачева рассказала, что приняла решение о смене гражданства до пандемии

Российская теннисистка Варвара Грачева объяснила решение сменить гражданство на французское. Ее слова приводит Sport.pl.

Спортсменка рассказала, что приняла решение еще до пандемии. «Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, я хорошо себя чувствую во Франции», — поделилась она.

Грачева заявила, что подала необходимые документы и ждет французский паспорт. «Со мной никто из России не связывался по поводу смены гражданства. Ни до раскрытия этого решения, ни после», — добавила она. Спортсменка выразила надежду, что сможет выступать под флагом Франции в Кубке Билли Джин Кинг и на «Ролан Гаррос» в следующем году.

27 марта стало известно, что Грачева сдала необходимые для получения гражданства Франции языковые тесты. 22-летняя теннисистка занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.