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13:41, 31 мая 2023Спорт

Российская теннисистка объяснила решение сменить гражданство

Теннисистка Грачева рассказала, что приняла решение о смене гражданства до пандемии

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Российская теннисистка Варвара Грачева объяснила решение сменить гражданство на французское. Ее слова приводит Sport.pl.

Спортсменка рассказала, что приняла решение еще до пандемии. «Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, я хорошо себя чувствую во Франции», — поделилась она.

Грачева заявила, что подала необходимые документы и ждет французский паспорт. «Со мной никто из России не связывался по поводу смены гражданства. Ни до раскрытия этого решения, ни после», — добавила она. Спортсменка выразила надежду, что сможет выступать под флагом Франции в Кубке Билли Джин Кинг и на «Ролан Гаррос» в следующем году.

27 марта стало известно, что Грачева сдала необходимые для получения гражданства Франции языковые тесты. 22-летняя теннисистка занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

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