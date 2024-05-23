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19:10, 23 мая 2024Спорт

Российскую фигуристку отпустили в иностранную сборную

Федерация фигурного катания России отпустила Самоделкину в сборную Казахстана

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отпустила Софью Самоделкину в сборную Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, ФФККР дала разрешение ранее 23 мая. Фигуристка сможет представлять иностранную команду на международных турнирах со следующего сезона.

О желании Самоделкиной сменить спортивное гражданство стало известно в августе 2023 года. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил Самоделкиной принять участие в чемпионате Казахстана.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.

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      Анастасия Борисова
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