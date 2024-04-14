В сборной Казахстана рассказали о процессе перехода россиянки Самоделкиной

Тренер Касанова заявила, что в Казахстане попросят ФФККР открепить Самоделкину

Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Касанова рассказала о процессе перехода в команду российской фигуристки Софьи Самоделкиной. Ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила, что осенью прошлого года Союз конькобежцев Казахстана распался на две отдельные федерации: по конькобежному спорту и фигурному катанию. Последняя еще не получила аккредитацию в Минюсте страны. После того, как это произойдет, новая организация отправит запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России с просьбой открепить Самоделкину.

В октябре прошлого года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил Самоделкиной принять участие в чемпионате Казахстана. О желании спортсменки сменить спортивное гражданство стало известно в августе того же года.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.