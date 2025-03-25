Стало известно о планах ученицы Плющенко сменить спортивное гражданство

Ученица Плющенко Жилина планирует сменить спортивное гражданство

Российская фигуристка Вероника Жилина планирует сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника, 17-летняя фигуристка уже провела предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации. Там этот факт не подтвердили.

Источник РИА Новости подчеркнул, что пока договоренности носят кулуарный характер и официально не оформлены. Запрос на переход от азербайджанской стороны не поступал.

В декабре прошлого года Жилина ответила на вопрос о смене гражданства. Она отметила, что не думала об этом.

Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка пропустила прошлый сезон из-за травмы спины.