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19:07, 25 марта 2025Спорт

Стало известно о планах ученицы Плющенко сменить спортивное гражданство

Ученица Плющенко Жилина планирует сменить спортивное гражданство
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Вероника Жилина планирует сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника, 17-летняя фигуристка уже провела предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации. Там этот факт не подтвердили.

Источник РИА Новости подчеркнул, что пока договоренности носят кулуарный характер и официально не оформлены. Запрос на переход от азербайджанской стороны не поступал.

В декабре прошлого года Жилина ответила на вопрос о смене гражданства. Она отметила, что не думала об этом.

Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка пропустила прошлый сезон из-за травмы спины.

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