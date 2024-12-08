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22:45, 8 декабря 2024Спорт

Ученица Плющенко ответила на вопрос о смене гражданства

Российская фигуристка Жилина заявила, что не думала о переходе в другую сборную
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская фигуристка Вероника Жилина в своем Telegram-канале ответила на вопрос о смене гражданства.

Жилина заявила, что не думала о переходе в другую сборную. Также она рассказала, что восстановила все тройные прыжки и каскады из них, но к элементам ультра-си еще не приступала.

Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 16-летняя спортсменка пропускает текущий сезон из-за травмы спины.

Ранее другая ученица Плющенко сменила гражданство. В мае 2024 года 15-летняя Софья Титова перешла в сборную Армении.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

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