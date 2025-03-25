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20:49, 25 марта 2025Спорт

Рудковская тремя словами оценила информацию о планах ученицы Плющенко сменить гражданство

Рудковская о возможной смене Жилиной гражданства: Ваши сплетни надоели
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Продюсер Яна Рудковская тремя словами оценила информацию о планах российской фигуристки Вероники Жилиной, ученицы ее мужа Евгения Плющенко, сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает Metaratings.

«Ваши сплетни надоели», — заявила Рудковская.

Информация о готовящемся переходе Жилиной в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Источник РИА Новости заявил, что 17-летняя фигуристка уже провела предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания России (ФФККР) разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев, а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов. Они перейдут в сборные Казахстана, Узбекистана и США соответственно.

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