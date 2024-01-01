В России подняли призывной возраст до 30 лет

С 1 января 2024 года россиян начинают призывать в армию с 18 до 30 лет

С 1 января 2024 года начал действовать закон об изменении призывного возраста, теперь проходить срочную службу в Вооруженных силах России будут молодые люди с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Повышение призывного возраста произошло одномоментно, без поэтапных изменений.

При этом нижнюю планку призывного возраста поднимать не стали. Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов объяснял это тем, что «очень много ребят» хотят пойти служить именно с 18 лет.

Военнообязанные россияне, которые уже достигли 27-летнего возраста до вступления закона в силу, подлежать призыву не будут — они автоматически зачисляются в запас. Новые правила коснутся только тем, кому 27 лет исполнится в 2024 году.