В России хотят призывать в армию с 18 до 30 лет. Когда новые правила вступят в силу?

Депутат Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет

Депутаты Госдумы решили не повышать минимальный возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года, но изменить верхнюю планку, увеличив предельный возраст с 27 до 30 лет. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, сообщает ТАСС в пятницу, 21 июля.

Соответствующая поправка внесена ко второму чтению законопроекта об изменении призывного возраста. По словам парламентария, комитет поддержал эту инициативу и будет рекомендовать депутатам одобрить ее.

Принятое решение Картаполов объяснил тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно с 18 лет».

Таким образом, в случае принятия законопроекта призывной возраст срочной службы будет от 18 до 30 лет, уточнил глава комитета Государственной Думы по обороне

Предстоящий осенний призыв пройдет по старым правилам, заверили в Госдуме

Новые нормы призывного возраста не коснутся ближайшего осеннего призыва, который традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря, заявил Картаполов. По его словам, новые нормы заработают с весеннего призыва 2024 года, обычно он начинается с 1 апреля.

«Предлагается вступление в силу с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв [2023 года] эти все правила никак не распространяются. И те, кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона с 1 января 2024 года не подпадают», — указал парламентарий.

В тексте инициативы, которая была принята Государственной Думой в первом чтении в июне, говорилось, что закон должен вступить в силу 1 января 2024 года.

Законопроект вносит изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Согласно тексту документа, принятого в первом чтении, изначально планировалось поэтапное повышение призывного возраста срочной службы. Так, в 2024 году призывной возраст предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. При этом уточнялось, что желающие, несмотря на повышение призывного возраста, смогут отправиться на срочную службу с 18 лет.