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15:00, 25 июля 2023Россия

В Госдуме объяснили порядок призыва в армию 27-летних в 2024 году

Депутат Картаполов: 27-летние россияне не будут призываться в армию в 2024 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россияне, которым до конца текущего года исполнится 27 лет, не будут призываться в армию в 2024 году, объяснил порядок глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его цитирует ТАСС.

Депутат уточнил, что они становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в следующем году. «Те, кому сейчас исполнилось 28 или 29 лет, они уже находятся в запасе», — добавил Картаполов.

25 июля Госдума приняла закон, повышающий призывной возраст до 30 лет. При этом нижний порог призывного возраста остался тем же — 18 лет.

Также Госдума одобрила поправку о запрете на выезд из России со дня получения повестки из военкомата.

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