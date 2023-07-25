Госдума одобрила поправку о запрете на выезд из России получившим повестку

Госдума одобрила поправку, запрещающую выезжать из России гражданам с повесткой

Госдума одобрила поправку о запрете на выезд из России со дня получения повестки из военкомата. Об этом стало известно из пленарного заседания, трансляция которого доступна на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что запрет на выезд из страны будет являться временной мерой, которая направлена на обеспечение явки лица, подлежащего призыву на срочную военную службу. Санкция будет применяться со дня получения повестки по месту работы или учебы россиянина.

Помимо того, запрет на выезд из России может применяться со дня вручения гражданину повестки лично под расписку, говорится в документе.