В Госдуме анонсировали ограничения для уклонистов от призыва

Глава комитета ГД по обороне Картаполов: для уклонистов введут обеспечительные меры

В отношении уклонистов от призыва на военную службу будут применяться обеспечительные меры. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

По словам депутата, при уклонении призывника от срочной службы он будет обязан во время следующего призыва явиться в военкомат. «Если он это не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата», — продолжил Картаполов. Уведомление будет включать в себя запрет на выезд за пределы России, отметил он.

Затем военнообязанному могут запретить управлять транспортными средствами, покупать и продавать недвижимость, а также брать кредиты, добавил депутат.

При этом военнообязанному будет предоставлена возможность оспорить применяемые в отношении его меры дистанционно в течение пяти дней, подчеркнул Картаполов.

Соответствующие изменения в законодательство будут рассмотрены Госдумой на пленарном заседании во вторник, 11 апреля. По словам депутата, они направлены на исправление недостатков системы воинского учета, выявленных в 2022 году. Помимо этого, в нижней палате анонсировали уравнивание электронных и бумажных повесток.