Госдума 11 апреля рассмотрит вопрос совершенствования воинского учета в России

11 апреля Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

По его словам, эти изменения должны исправить в воинском учете недостатки, которые были выявлены в 2022 году. «Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — подчеркнул Картаполов.

Он добавил, что единый реестр военнообязанных планируется создать на базе государственного информационного ресурса, что «сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными».

Ранее сенатор Совфеда страны Андрей Клишас опроверг приравнивание электронного оповещения призывников. Он подчеркнул, что порядок вручения повесток останется прежним. В свою очередь Каратполов заявил, что законы России не предусматривают направление повесток через сервис «Госуслуги».