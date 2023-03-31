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19:22, 31 марта 2023Россия

Приравнивание электронного оповещения призывников к повесткам опровергли

Сенатор Совфеда Клишас: порядок вручения повесток в России остается прежним

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Порядок вручения повесток для посещения военкомата в России остается прежним. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил сенатор Совфеда страны Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Я таких норм закона не знаю. Возможно, уважаемый коллега депутат Швыткин так и считает, но закона такого нет. Порядок вручения повесток — прежний», — сказал сенатор.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка, которая будет приходить призывникам в электронном виде через Госуслуги приравнивается к вручению лично.

«Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично», — сказал парламентарий.

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Никита Абрамов
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