В Госдуме объяснили «получение» повесток через Госуслуги

Депутат Картаполов опроверг направление повесток россиянам через Госуслуги

Российские законы не предусматривают направление повесток через сервис Госуслуги. «Получение» повестки через электронный сервис в разговоре с Ura.ru опроверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас в законе действующем нет никаких повесток через "Госуслуги". Если будут изменения в закон, тогда мы будем говорить об этом [как они расцениваются]. На сегодня ничего подобного нет», — объяснил депутат.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка, которая будет приходить призывникам в электронном виде через «Госуслуги», приравнивается к вручению лично. В свою очередь, сенатор Совфеда России Андрей Клишас заявил, что порядок вручения повесток для посещения военкомата в России остается прежним.