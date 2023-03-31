Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:33, 31 марта 2023Россия

В Госдуме объяснили «получение» повесток через Госуслуги

Депутат Картаполов опроверг направление повесток россиянам через Госуслуги

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российские законы не предусматривают направление повесток через сервис Госуслуги. «Получение» повестки через электронный сервис в разговоре с Ura.ru опроверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас в законе действующем нет никаких повесток через "Госуслуги". Если будут изменения в закон, тогда мы будем говорить об этом [как они расцениваются]. На сегодня ничего подобного нет», — объяснил депутат.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что повестка, которая будет приходить призывникам в электронном виде через «Госуслуги», приравнивается к вручению лично. В свою очередь, сенатор Совфеда России Андрей Клишас заявил, что порядок вручения повесток для посещения военкомата в России остается прежним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Киеве ответили на призыв Лукашенко к перемирию
Фермер подсказал способ выбрать качественный квас
55-летняя звезда «Спасателей Малибу» повторила откровенный образ из сериала
Вероятность снижения потолка цен на российскую нефть оценили
Мужчина притворился маленькой девочкой и похитил подгузники из детсада
В США назвали последствия решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Россияне отвернулись от аренды жилья в популярной курортной стране
Московский таксист рассказал о родах клиентки в его машине
Шестилетний мальчик выпил моющее средство в российском детском саду
В Эстонии призвали расторгнуть Основополагающий акт Россия — НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.