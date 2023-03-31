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06:09, 31 марта 2023Россия

В Генштабе рассказали о новом формате оповещения призывников

В России с 1 апреля начнут в электронном виде оповещать о призыве на срочную службу

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в России с 1 апреля запустят процесс электронного оповещения граждан о призыве на срочную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при отсутствии технической возможности призывникам будут вручать повестки.

По словам Цимлянского, сотрудникам военкоматов поручено в ходе подготовки к весенней призывной кампании (с 1 апреля по 15 июля) осуществлять оповещение в электронном виде.

Ранее Цимлянский сообщил, что все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России. Контр-адмирал также напомнил, что предстоящая призывная кампания пройдет в установленные российским законодательством сроки.

Марина Совина
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