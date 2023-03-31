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05:49, 31 марта 2023Россия

Все срочники весеннего призыва будут служить в России

Цимлянский заявил, что все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в России

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

Все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает РИА Новости.

Цимлянский также напомнил, что предстоящая призывная кампания пройдет в установленные российским законодательством сроки.

В четверг, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. В соответствии с законом планируется призвать 147 тысяч человек.

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Марина Совина
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