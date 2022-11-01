В России начался перенесенный на 1 ноября осенний призыв срочников

В России начался перенесенный на 1 ноября осенний призыв на срочную службу в армию

В России 1 ноября начался осенний призыв на срочную службу в армию. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 120 000 человек», — говорится в распоряжения.

Традиционная дата начала осеннего призыва в России — 1 октября, однако в этом году его перенесли на месяц. Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, военкоматы были перегружены из-за проведения частичной мобилизации, поэтому начало призыва срочников сдвинули на 1 ноября. «Это решение позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — отметил он.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой. Он добавил, что новые призывники не будут служить в зоне специальной военной операции России на Украине (СВО).